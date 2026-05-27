 В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

First News Media08:57 - Сегодня
В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

Азербайджанское посольство во Франции, Постоянное представительство при ЮНЕСКО и Аппарат военного атташе Вооруженных сил совместно организовали в Париже масштабный прием по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники Франции, гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний, а также соотечественники, проживающие во Франции.

Прием начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Франции. Затем выступили посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и военный атташе Джавид Абдуллаев.

Выступившие подчеркнули особое значение празднования Дня независимости в Париже. Было отмечено, что первая на мусульманском Востоке и в тюркском мире светская, парламентская, независимая демократическая республика была создана именно в Азербайджане.

Они рассказали о славном и сложном пути, пройденном Азербайджанской Демократической Республикой, акцентировав внимание на том, что она приняла прогрессивные законы, предоставила женщинам избирательное право и сформировала сильное национальное государственное сознание. Хотя Азербайджан, вновь обретший независимость в начале 1990-х годов, столкнулся с большими трудностями, благодаря спасительной миссии и неустанной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева страна встала на путь стабильности и развития, указали выступившие.

Также было отмечено восстановление территориальной целостности Азербайджана в 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, а также о проводимой страной политике в направлении продвижения устойчивого мира, регионального сотрудничества и связей, а также обеспечения энергетической безопасности Европы.

Была предоставлена информация об истории создания, пути развития Вооруженных сил Азербайджана, их важной роли в обеспечении независимости, территориальной целостности и национальной безопасности страны, а также об одержанных победах. Азербайджан, подчеркнули выступившие, обладает одной из самых мощных армий региона, что доказывает победа, одержанная славной Азербайджанской армией в Отечественной войне.

Поделиться:
264

Актуально

Xроника

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Гурбан - ФОТО

Политика

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО

Общество

В Баку в мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО

В мире

На бумажной фабрике в США произошел взрыв, есть погибший и пострадавшие

Политика

Словакия поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО

В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

Подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Азербайджане будет создан новый университет

В Афганистане снизили возраст для вступления девочек в брак с 16 до 9 лет

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Завтра часть Баку останется без газа

Последние новости

ISW: Россия может использовать Беларусь для ударов по западу Украины

Сегодня, 11:13

Bild: в ХДС обсуждают возможную замену Мерца

Сегодня, 11:07

В отеле Лянкярана совершено нападение на сотрудников

Сегодня, 11:03

ВОЗ: число зараженных хантавирусом с судна MV Hondius выросло до 13

Сегодня, 11:00

Захарова раскритиковала реакцию Запада на трагедию в Старобельске

Сегодня, 10:53

FT: фонд «Совета мира» Трампа остался без финансирования

Сегодня, 10:45

В Союзе кинематографистов Азербайджана избран новый председатель

Сегодня, 10:43

Из частного дома в Гаджикабуле похищено более 25 000 манатов

Сегодня, 10:39

Хави рассматривается на пост главного тренера «Милана»

Сегодня, 10:33

Словакия поздравила азербайджанский народ с праздником Гурбан

Сегодня, 10:13

В Эгейском море пресечена попытка переправки в Европу граждан Азербайджана

Сегодня, 10:08

Посольство Израиля поздравило Азербайджан с праздником Гурбан - ФОТО

Сегодня, 09:50

В Нахчыване по случаю праздника Гурбан совершен праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 09:42

В Агдаме по случаю Гурбан байрамы 3 тыс. малоимущих семей раздали жертвенное мясо - ФОТО

Сегодня, 09:27

В Баку в мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО

Сегодня, 09:20

В Ливане сообщили о 31 погибшем из-за израильских атак

Сегодня, 09:15

Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года

Сегодня, 09:05

В США заявили об ударе якобы по судну наркоторговцев

Сегодня, 09:00

В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

Сегодня, 08:57

Подчеркнута важность всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

Сегодня, 08:53
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25