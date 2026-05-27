В Париже по случаю Дня независимости Азербайджана был организован прием - ФОТО

Азербайджанское посольство во Франции, Постоянное представительство при ЮНЕСКО и Аппарат военного атташе Вооруженных сил совместно организовали в Париже масштабный прием по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные государственные и правительственные чиновники Франции, гендиректор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, члены парламента, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, руководители компаний, а также соотечественники, проживающие во Франции.

Прием начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Франции. Затем выступили посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, постоянный представитель при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев и военный атташе Джавид Абдуллаев.

Выступившие подчеркнули особое значение празднования Дня независимости в Париже. Было отмечено, что первая на мусульманском Востоке и в тюркском мире светская, парламентская, независимая демократическая республика была создана именно в Азербайджане.

Они рассказали о славном и сложном пути, пройденном Азербайджанской Демократической Республикой, акцентировав внимание на том, что она приняла прогрессивные законы, предоставила женщинам избирательное право и сформировала сильное национальное государственное сознание. Хотя Азербайджан, вновь обретший независимость в начале 1990-х годов, столкнулся с большими трудностями, благодаря спасительной миссии и неустанной деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева страна встала на путь стабильности и развития, указали выступившие.

Также было отмечено восстановление территориальной целостности Азербайджана в 2020 году под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, а также о проводимой страной политике в направлении продвижения устойчивого мира, регионального сотрудничества и связей, а также обеспечения энергетической безопасности Европы.

Была предоставлена информация об истории создания, пути развития Вооруженных сил Азербайджана, их важной роли в обеспечении независимости, территориальной целостности и национальной безопасности страны, а также об одержанных победах. Азербайджан, подчеркнули выступившие, обладает одной из самых мощных армий региона, что доказывает победа, одержанная славной Азербайджанской армией в Отечественной войне.