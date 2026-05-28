В Риме официально презентована компания SOCAR İtaliya - ФОТО

Президент SOCAR Ровшан Наджаф в рамках визита в Италию провел ряд встреч и принял участие в официальном приеме, организованном в Риме по случаю 28 Мая — Дня независимости.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в SOCAR, он встретился с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратином и министром предприятий и министром Made in Italy Адольфо Урсо.

На встречах с удовлетворением отмечалось устойчивое развитие отношений между Азербайджаном и Италией, основанных на успешном экономическом сотрудничестве, в том числе в энергетическом секторе. В этой связи была подчеркнута важность приобретения компанией SOCAR акций компании Italiana Petroli у API Holding с точки зрения расширения сотрудничества наших стран в энергетической сфере.

В ходе бесед состоялся обмен мнениями по вопросам энергетической безопасности, деятельности SOCAR в Италии и другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита президент SOCAR принял участие в официальном приеме, организованном посольством Азербайджана в Италии по случаю 28 Мая — Дня независимости. В рамках мероприятия состоялась официальная презентация компании SOCAR İtaliya.

Выступая на мероприятии, президент SOCAR рассказал о пути развития независимого Азербайджана, основа которого была заложена Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, и достигнутых под мудрым руководством Президента Ильхама Алиева исторических успехах.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Италией за прошедшие годы развивались на основе взаимного доверия и тесного сотрудничества, Р. Наджаф подчеркнул, что связи сегодня динамично расширяются, а взаимовыгодное партнерство успешно углубляется не только в других сферах, но и в энергетическом секторе. По его мнению, официальное начало деятельности компании SOCAR İtaliya, а также приобретение SOCAR акций компании Italiana Petroli являются показателем успешного сотрудничества между нашими странами.

На мероприятии также были заслушаны выступления посла Азербайджана в Риме Рашада Асланова, заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли и вице-президента Сената этой страны, сенатора Личии Ронзулли.