Из Грузии депортированы 86 иностранцев, включая граждан Азербайджана
Сотрудники Миграционного департамента Министерства внутренних дел Грузии депортировали из страны 86 иностранных граждан.
Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД Грузии.
Среди выдворенных - граждане Турции, России, Индии, Туркменистана, Кении, Нигерии, Китая, Азербайджана, Филиппин, Бангладеш, Египта, Пакистана, Судана, Ирака, Казахстана, Узбекистана и ряда других стран.
В отношении депортированных лиц в соответствии с законодательством введено ограничение на въезд в Грузию.
