 Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

First News Media13:35 - Сегодня
Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал вынесенное ранее решение международного арбитража в Швейцарии по иску украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» о взыскании $1,4 млрд.

Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил, что в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией»,— уточнил министр в интервью Zakon.kz.

Е. Сарсембаев отметил, что «в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА». В частности, «Газпром» не является участником центра, спорная сделка не была совершена на территории МФЦА, а спор не регулируется правом МФЦА.

При этом 21 мая суд Международного финансового центра «Астана» решил признать и привести в исполнение решение Международного арбитража, которым с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» было взыскано $1,4 млрд, следует из документа на сайте инстанции. Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается пятилетнего соглашения от 2019 года. Оно предполагало транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора.

«Нафтогаз» подал иск в Международный арбитраж в Цюрихе к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита. Истец потребовал компенсацию в $1,37 млрд. Арбитраж удовлетворил этот иск. «Газпром» попытался оспорить решение в Швейцарии, однако компании это не удалось.

Источник: «КоммерсантЪ»

Поделиться:
183

Актуально

Xроника

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Общество

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

Общество

Объявлено время совершения праздничных намазов в мечетях Баку - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева посетила Джума-мечеть в Масаллы - ФОТО

Экономика

Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

На АЧГ внедрена новая технология бурения

Эмин Севдималыев назначен новым пресс-секретарем SOCAR

Самолет министра обороны Британии потерял сигнал у границы с Россией

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Минэкономики Азербайджана о достигнутых с Грузией последних договоренностях

Квривишвили: Баку и Тбилиси перезапускают проект нефтепровода Баку–Супса

Джаббаров: Для каждого освобожденного города определен отдельный экономический подход

Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом по инфраструктуре Группы ВБ - ФОТО

Последние новости

В праздничные дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

Сегодня, 14:24

«Остаемся в диалоге». Песков заявил, что в Армении есть силы — сторонники российского вектора развития

Сегодня, 14:20

В Ереване заявили, что найдут вариант для проекта ж/д к Турции, если не договорятся с РФ

Сегодня, 14:18

Песков: в Москве услышали заявление о том, что Армения не будет антироссийской

Сегодня, 14:13

Заместитель министра: Восстановление деятельности посольства в Ливии стоит на повестке дня

Сегодня, 14:04

В Баку убиты супруги

Сегодня, 14:02

Глава Минэкономики: Азербайджан продолжит оставаться стратегическим партнером Тбилиси

Сегодня, 14:00

Мирзоян: Армения не заинтересована в разрыве отношений с РФ

Сегодня, 13:54

Иран задействует новые системы ПВО для отражения воздушных атак

Сегодня, 13:45

Спикер парламента Армении назвал Соловьева и Симоньян «фантастическими тварями» - ВИДЕО

Сегодня, 13:43

Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Сегодня, 13:35

В Стамбуле задержана актриса Серенай Сарыкая 

Сегодня, 13:33

Лейла Алиева встретилась в Масаллы с женщинами, занимающимися искусством плетения - ФОТО

Сегодня, 13:30

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Сегодня, 13:22

В Азербайджан пытались ввезти из Ирана 38 килограммов наркотиков - ФОТО

Сегодня, 13:20

Ксения Собчак о переходе сына Плющенко под флаг Азербайджана: «Самый грамотный трансфер сезона»

Сегодня, 13:18

Консула Азербайджана в Тебризе сегодня похоронят в Гёйчае - ФОТО

Сегодня, 13:14

Глава МИД Ирана не поедет на заседание СБ ООН в США из-за проблем с визой

Сегодня, 13:12

Исмаил Надирханлы назвал скандал вокруг слов Гюнай Агамалы манипуляцией СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 13:09

МИД Ирана: в течение 60 дней состоится обсуждение мирной сделки и ядерной программы

Сегодня, 13:05
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25