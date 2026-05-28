Пожар в школе для девочек в Кении привел к гибели 16 студентов
Пожар в школе для девочек в центральной части Кении привел к гибели 16 учащихся.
Об этом сообщает BBC News Africa.
По информации издания, по меньшей мере 74 человека госпитализированы с травмами.
Кенийский Красный Крест сообщил, что информация о пожаре поступила в 3:30 по местному времени 28 мая. Причины возгорания пока не установлены.
Как отмечает Associated Press, пожары в кенийских школах-интернатах происходят регулярно. Некоторые из них связаны с поджогами, другие - с неисправностью электропроводки.
Самый смертоносный школьный пожар в новейшей истории Кении произошел в 2001 году, когда в результате возгорания в общежитии в округе Мачакос погибли 67 учащихся.
В 2024 году при пожаре в школе в центральной части Кении погиб 21 ученик.