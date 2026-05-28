Цена азербайджанской нефти упала до $102

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $4,18, или 3,92%, до $102,3 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов июльские фьючерсы на нефть марки Brent составили $99,59 за баррель.

На турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light на условиях FOB (BTC FOB) снизилась на $4,15 или 3,98%, и составила $100,07.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

Отмечается, что минимальная цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), максимальная — в июле 2008 года ($149,66). Нефть данной марки добывается в рамках контракта по разработке блока месторождений «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ), доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 31,65%.