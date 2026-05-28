Цена азербайджанской нефти упала до $102

First News Media09:35 - Сегодня
Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $4,18, или 3,92%, до $102,3 за баррель.

Как передает Report, об этом сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов июльские фьючерсы на нефть марки Brent составили $99,59 за баррель.

На турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light на условиях FOB (BTC FOB) снизилась на $4,15 или 3,98%, и составила $100,07.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

Отмечается, что минимальная цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), максимальная — в июле 2008 года ($149,66). Нефть данной марки добывается в рамках контракта по разработке блока месторождений «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ), доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 31,65%.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25