Юсиф Эйвазов рассказал 1news.az о «Кероглы», родной публике и будущем театра - ВИДЕО

Сегодня, 28 мая, в День независимости Азербайджана, во Дворце Гейдара Алиева Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов исполнит заглавную партию Кероглы в героико-эпической опере великого Узеира Гаджибекова.

Для всемирно известного тенора этот вечер станет не просто очередным выходом на сцену. После выступлений в ведущих театрах мира - от Teatro alla Scala до Opéra Bastille - Эйвазов вновь обращается к образу, который занимает особое место в азербайджанской музыкальной культуре и национальной памяти.

В эксклюзивном интервью 1news.az артист рассказал о том, что для него значит петь в Баку перед своей публикой, каким он видит своего Кероглы, почему эта партия продолжает открываться ему заново, а также о том, какие перемены сегодня происходят в театре и каким он хотел бы видеть его будущее.

