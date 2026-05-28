Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

В послании говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

примите самые тёплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и снискал заслуженный авторитет на мировой арене.

Придаём большое значение дружественным, союзническим отношениям с Баку. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также партнёрского взаимодействия в региональных и международных делах.

Это, несомненно, отвечает коренным интересам российского и азербайджанского народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и Каспии.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – благополучия и процветания».