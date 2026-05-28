Транзитом через Азербайджан в Армению отправлены карбамид и мука

Из России в Армению транзитом через Азербайджан осуществлена очередная поставка.

Как сообщает Trend, со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кясик были отправлены 126 тонн карбамида (2 вагона) и 67 тонн муки (1 вагон).

Отметим, что к настоящему времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 28 тысяч тонн зерна, более 4 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия и 68 тонн гречихи.

Напомним, что помимо транзитных перевозок, из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в Армению экспортировано более 10 тысяч тонн дизельного топлива, 979 тонн бензина марки АИ-92 и 2955 тонн бензина марки АИ-95.

