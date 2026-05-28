Рубио: Проект TRIPP – ключевой элемент мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP, Зангезурский коридор) является ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Кабинета.

Он напомнил, что соответствующий проект был парафирован в ходе его вчерашнего визита в Армению.

Напомним, что 26 мая между Арменией и США было парафировано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP.