Рубио: Проект TRIPP – ключевой элемент мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP, Зангезурский коридор) является ключевым элементом мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Кабинета.
Он напомнил, что соответствующий проект был парафирован в ходе его вчерашнего визита в Армению.
Напомним, что 26 мая между Арменией и США было парафировано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту TRIPP.
315