Посольство Израиля поздравило Азербайджан с Днем независимости - ФОТО
Посольство Израиля поздравило Азербайджан с 28 мая - днем независимости.
В публикации дипмиссии, опубликованной в соцсети X, говорится:
«С Днем независимости, дорогой Азербайджан!
По случаю Дня независимости Азербайджана выражаем искренние поздравления народу и правительству Азербайджана.
Мы высоко ценим дружественные и партнерские отношения между Израилем и Азербайджаном и желаем Азербайджану дальнейшего процветания, силы и благополучия".
🇮🇱🇦🇿 Müstəqillik Günün mübarək, əziz Azərbaycan!
Azərbaycanın Müstəqillik Günü münasibətilə Azərbaycan xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq.
İsrail və Azərbaycan arasında mövcud olan dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirir, Azərbaycana… pic.twitter.com/o6WDfOqqZu — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 28, 2026