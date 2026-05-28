Посольства Швеции, Венгрии, Хорватии, Марокко и Молдовы поздравили Азербайджан

Посольства Швеции, Венгрии, Хорватии, Марокко и Молдовы направили поздравления Азербайджану по случаю Дня независимости.

Как передает 1news.az, соответствующие публикации были размещены в соцсетях дипмиссий.

Посольство Швеции отметило: "Сегодня отмечается 108-я годовщина независимости Азербайджана и провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Мы выражаем искренние поздравления и наилучшие пожелания народу и правительству Азербайджана. С Днем независимости, Азербайджан!".

Посольство Венгрии пожелало Азербайджану мира, радости и устойчивого прогресса по случаю праздника.

Посольство Хорватии в Азербайджане также поздравило азербайджанский народ по случаю Дня независимости.

"С Днем независимости азербайджанского народа!", - написал посол Марокко в Азербайджане Адиль Эмбарш.

Посольство Молдовы в Азербайджане в своем поздравлении подчеркнуло значение Дня независимости как символа суверенитета, национального единства и развития Азербайджана.

"Этот прекрасный праздник, символизирующий суверенитет, национальное единство и непрерывное развитие азербайджанского государства, дает возможность вспомнить о дружественных отношениях, сотрудничестве и взаимном уважении между нашими странами. Эти связи с гордостью отражаются и в азербайджанской общине в Республике Молдова, которая вносит вклад в развитие страны. По этому случаю посольство вновь выражает самые теплые поздравления и традиционные пожелания мира и процветания. С Днем независимости!", - говорится в сообщении посольства Молдовы.