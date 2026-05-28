Рекордный джекпот. Житель Чехии выиграл в лотерее 120 млн евро

Житель Чехии выиграл в лотерее €120 млн — это крупнейшая в истории республики сумма выигрыша.

Об этом сообщил новостной портал Idnes.

По билету лотереи Eurojackpot, купленному в Чехии, его обладателю положено 2,911 млрд крон (около €120 млн).

Предыдущий рекордный выигрыш в стране был зафиксирован в мае 2015 года. В тот же Eurojackpot житель страны выиграл тогда 2,47 млрд крон (примерно €100 млн).

Согласно закону, организатор Eurojackpot обязан перечислить победителю на его банковский счет всю сумму выигрыша в течение 60 дней с момента розыгрыша лотереи, который состоялся во вторник. Налог в размере 15% от выигрыша поступит в казну государства. Это 437 млн крон (около €18 млн).