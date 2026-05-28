Министерство нацобороны: Дух независимости продолжает жить в сердцах жителей Турции и Азербайджана

Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с 28 Мая — Днем независимости.

Как сообщает 1news.az, в публикации оборонного ведомства братской страны в социальных сетях приводятся слова одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмин Расулзаде: «Однажды поднятое знамя никогда не падет».

В Миннацобороны отметили, что «дух независимости, вознесшийся 28 Мая 1918 года над Азербайджаном, продолжает жить в сердцах жителей Турции и Азербайджана».

«В День независимости нашей братской страны мы с гордостью приветствуем народ Азербайджана — неотъемлемую часть благородной тюркской нации. С милосердием и благодарностью чтим память шехидов, отдавших жизни во имя Родины, выражаем признательность героям-ветеранам», — говорится в публикации.