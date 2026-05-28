Исландия названа самой дорогой для проживания страной в мире

Исландия обогнала Швейцарию, став самой дорогой для проживания страной в мире.

Об этом пишет шведское агентство ТТ со ссылкой на данные исландского профсоюза выпускников вузов Viska.

В своих расчетах эксперты опирались на данные Евростата и центрального банка Исландии Sedlabanki. По словам экономиста Viska Вильхьяльмура Хильмарссона, цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии.

Значительная часть их повышения обусловлена тем, что основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Еще одна причина - высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли.

Как полагает Хильмарссон, Исландия "слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление".

По данным Евростата, последний раз цены в Исландии были выше, чем в Швейцарии, в 2018 году.