В Афганистане снизили возраст для вступления девочек в брак с 16 до 9 лет

Талибы отменили минимальный брачный возраст для девушек, в Афганистане теперь можно жениться на 9-летних девочках, сообщает The Times.

Как говорится в сообщении, правящее в Афганистане исламистское радикальное движение разрешило мужчинам вступать в брак с девочками с момента достижения ими половой зрелости — которая, согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, может наступать уже в 9 лет. Соответствующий документ одобрил лидер «Талибана» Хибатулла Ахундзада, его опубликовали в официальном вестнике.

До прихода к власти талибов законный возраст для вступления в брак в Афганистане составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков. Девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Брак девочек младше 15 лет был криминализирован согласно закону 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.