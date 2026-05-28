Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированного Культурного центра в Ханкенди - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 мая принял участие в открытии капитально реконструированного Культурного центра в городе Ханкенди.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что здание Культурного центра в городе Ханкенди было построено в 1960-1970-х годах. Из-за длительной эксплуатации в несущих конструкциях здания возникли трещины, деформации и различные повреждения.

В результате капитальной реконструкции в Культурном центре созданы необходимые условия для организации различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов и сценической деятельности, творчества, занятий, административного управления, оказания туристических услуг. В трехэтажном здании расположены актовый и кинозалы, многофункциональная зона для кружков в различных областях, гримерные, буфет, касса и сувенирный магазин. В зале на 348 мест можно проводить концерты, спектакли, кинопоказы, презентации, официальные встречи и другие культурно-массовые мероприятия.

После реконструкции этот центр будет играть важную роль в оживлении культурной жизни в Ханкенди, города с растущим населением, где много студентов, и станет одной из главных площадок для проведения массовых мероприятий.

Под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, наряду с другими сферами, особое внимание уделяется восстановлению наших культурных памятников. Это, в первую очередь, свидетельствует о том, что Азербайджанское государство придает большое значение защите нашего богатого культурного наследия. В то же время реализация таких проектов демонстрирует масштабы строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях в целом.

