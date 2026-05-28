Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Иордании Абдалла II ибн Аль-Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает 1news.az, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени народа и Правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вашему превосходительству и великому народу Азербайджана искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – постоянного прогресса и процветания".