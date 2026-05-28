Пашинян: Армения будет работать с Россией спокойно и без нервов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проблемы в отношениях с Россией будут решены спокойно и без нервов.

"Наша стратегия остается прежней: мы с российскими коллегами спокойно, без нервов поработаем и решим все вопросы", - заявил он в ходе брифинга, который транслировали местные каналы.

Ереван в премьерство Пашиняна всерьез рассматривает возможности перехода к интеграции с Европейским союзом. Как отмечал президент России Владимир Путин, такой шаг автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе.