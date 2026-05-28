Минздрав Ливана: 9 человек погибли и 37 пострадали в результате ударов Израиля

В Ливане за 27-28 мая в результате израильских ударов по городу Тир и другим районам погибли 9 человек, еще 37 получили ранения.

Как передает 1news.az со ссылкой на Aljazeera, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

По данным ведомства, вчера, 27 мая, 3 человека погибли и 37 получили ранения в результате обстрела Тира.

Также сообщается, что еще 6 человек, включая двух детей, погибли на рассвете в городе Адлун в районе Сайды на юге Ливана в результате израильского авиаудара по автомобилю.

Армия Израиля ранее призвала жителей Тира немедленно эвакуироваться и направиться к северу от реки Захрани в рамках подготовки к дальнейшим авиаударам по городу.