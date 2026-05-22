Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

First News Media23:45 - 22 / 05 / 2026
В операции по борьбе с наркотиками среди знаменитостей были задержаны ещё трое подозреваемых, включая дочь Тюркан Шорай Ягмур Унал, шеф-повара Эрена Кесимера и актрису Семиху Безек. Общее число задержанных достигло 23, сообщают местные СМИ. 

Расследование, проводимое Главной прокуратурой Бакыркёя по факту употребления наркотических или психотропных веществ, продолжает увеличивать число задержанных в ходе операций. В рамках расследования стало известно, что среди задержанных оказалась и актриса Ягмур Унал, дочь легендарной звезды турецкого кино Тюркан Шорай.

Сотрудники Командования жандармерии провинции Стамбул провели операцию в 25 адресах в районах Бешикташ, Сарыер, Бейоглу, Кагыгхане, Ускюдар, а также в Мугле. Первоначально были задержаны 14 подозреваемых, а в последующие часы их число увеличилось до 20.

Сегодня, в рамках продолжающегося расследования, были задержаны еще три человека, в результате чего общее число задержанных составило 23.

Также были проведены обыски по адресам задержанных подозреваемых. В ходе обыска по адресу находящегося под стражей подозреваемого Мехмета Рахшана было изъято 8 таблеток экстази, 26 граммов наркотического вещества, точные весы, 2 электронные сигареты с марихуаной, 3 конфеты, предположительно содержащие наркотики, пустой шприц и 2 пустых zip-пакета. В ходе обыска по адресу подозреваемой Айджан Ягджы было обнаружено 1 грамм марихуаны.

С другой стороны, в рамках дела, расследуемого Главной прокуратурой Бакыркёя, стало известно, что среди лиц, в отношении которых было вынесено решение о задержании, но которые находятся в других провинциях или за границей, такие имена, как Серенай Сарыкая, Тан Ташчы, Ягмур Унал, Миргюн Сырры Джабас, Хакан Айдын, Ниран Юнсал.

Стало известно, что актриса Серенай Сарыкая находится за границей, а по адресу певца Тана Ташчы в Мугле был проведен обыск полицией. Поступила информация, что отец подозреваемого Миргюна Сырры Джабаса скончался, и он собирается приехать в Стамбул из Измира. Поступили данные, что мероприятия по задержанию Ниран Юнсал в Мугле продолжаются.

Завершены прокурорские опросы 10 человек, направленных в суд. В отношении подозреваемых Беркая Шахина, Волкана Бахчекапылы, Кюбры Имрен, Айджан Ягджы, Тугче Постоглу, Эды Доры, Джансу Текин было вынесено решение о запрете на выезд за границу, в отношении Яшара Оздаша и Хакана Айдына – о судебном контроле с запретом на выезд за границу, а подозреваемый Мехмет Рахшан был арестован.

 

 



