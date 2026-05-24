Эяль Замир: ЦАХАЛ готов немедленно возобновить удары по Ирану

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир заявил о полной готовности сил немедленно вернуться к интенсивным боевым действиям с целью ослабления иранского режима.

Высокопоставленный военачальник подчеркнул, что израильская армия продолжает непрерывно отслеживать развитие геополитической ситуации в регионе. По словам Эяля Замира, ЦАХАЛ готов в любой момент возобновить масштабные оперативные мероприятия, чтобы еще сильнее подорвать возможности и потенциал Ирана. Генерал-лейтенант особо отметил, что Армия обороны Израиля намерена поддерживать максимальную боевую готовность и оперативную гибкость на протяжении всего времени, сколько потребуется для выполнения поставленных задач.