Семейные конфликты и ревность: за год в Азербайджане из-за бытового насилия погибли 39 женщин

В 2025 году в Министерстве внутренних дел Азербайджана было зарегистрировано 8889 обращений, связанных с бытовым насилием.

Как сообщает 1news.az, эти данные отражены в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2025 год.

Статистика демонстрирует тенденцию к снижению по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2024 году этот показатель составлял 9014, в 2023 году - 9389, а в 2022 году - 9864.

В 2025 году было зарегистрировано 1396 преступлений, связанных с бытовым насилием; установлено 1413 потерпевших. Среди них 1176 женщин и 237 мужчин. Для сравнения: в 2024 году было зафиксировано 1471 подобное преступление, а в 2023 году — 1513.

На почве семейных конфликтов и ревности было зарегистрировано 39 преступлений против женщин, повлекших за собой смерть. В 2024 году этот показатель составлял 42.

В прошлом году не было зафиксировано ни одного уголовного факта принуждения женщины к вступлению в брак.

Всего за отчетный период было зарегистрировано 6572 преступления против женщин, из которых 2435 сопровождались насильственными действиями. Среди преступлений, совершенных в отношении женщин, 157 фактов приходится на умышленное причинение вреда здоровью, 98 - на хулиганство, 334 - на преступления против половой неприкосновенности и половой свободы (из них 21 факт изнасилования) и 252 - на торговлю людьми.

В 2025 году по делам о преступлениях против женщин было установлено 4516 лиц, из которых 2716 привлечены к ответственности. В 2024 году эти показатели составляли 4468 и 2745 человек соответственно.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в прошлом году, было выявлено 152 факта торговли людьми, 1 факт принудительного труда и 45 преступлений, связанных с незаконными действиями с документами в целях торговли людьми. Отмечается, что все 46 признанных потерпевшими жертв этих преступлений - женщины.