В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

В Днепропетровской области Украины совершено вооруженное нападение на 61-летнего мэра города Пятихатки Хилала Исаева.

Как передают украинские СМИ, глава города был госпитализирован в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями в область грудной клетки.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В настоящее время полиция ведет розыск подозреваемого, которым, по предварительным данным, является местный фермер. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Хилал Исаев родился в селе Ливадирга Лерикского района. Окончил Днепровский государственный аграрно-экономический университет.

Долгие годы возглавлял частное сельскохозяйственное предприятие “Каспий».

В 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии ”Батькивщина”.

В 2019 году баллотировался от этой же политической силы в Верховную Раду IX созыва, однако не прошел в парламент.

Пост мэра города Пятихатки занимает с 2020 года.