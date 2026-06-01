Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера

Военно-морские силы Франции при поддержке Британии и других партнеров задержали в Атлантическом океане находящийся под санкциями танкер, шедший из России.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании, в строгом соответствии с морским правом", — написал французский лидер в X.

