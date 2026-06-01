В Индонезии из-за взрыва бомбы Второй мировой войны погибли пятеро

Пять человек погибли, три человека пропали без вести в результате взрыва бомбы, предположительно, времен Второй мировой войны на востоке Индонезии.

Об этом сообщила газета Jakarta Globe.

По ее информации, инцидент произошел в воскресенье днем в округе Биак-Нумфор провинции Папуа. "Предполагается, что взрыв произошел из-за бомбы времен Второй мировой войны. Расследование продолжается", - заявили в местной полиции. Как отмечает Agence France-Presse со ссылкой на правоохранителей, пострадали по меньшей мере 19 человек.

Взрыв, пишет Jakarta Globe, сравнял с землей шесть домов рядом с местом происшествия. На основании предварительных показаний свидетелей власти предполагают, что бомба могла сдетонировать, когда местные жители пытались вскрыть боеприпас. Полиция также обнаружила неподалеку неразорвавшуюся минометную мину.

Источник: ТАСС