Трамп обвинил демократов в воспрепятствовании сделке с Ираном

First News Media09:48 - Сегодня
Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии, а также нелояльных американскому лидеру республиканцев в воспрепятствовании сделке с Ираном.

«Разве дурократы и всякие непатриотично настроенные республиканцы не понимают, насколько мне труднее выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические прихвостни постоянно, на невиданном уровне вражески «чирикают», утверждая, что я должен действовать быстрее или медленнее, начинать войну или не начинать войну и т.д.?» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он добавил, что всем американцам, по его мнению, нужно «просто расслабиться» и довериться политике президента, после чего «в конце концов все закончится хорошо».

Ильхам Алиев принимает участие в официальной церемонии открытия 31-го Бакинского ...

Баллы за деньги? - Государственный экзаменационный центр обратился к ...

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

В июне будет 10 нерабочих дней

РФ заинтересована в развитии отношений с Арменией – Путин поздравил Пашиняна

В Индонезии из-за взрыва бомбы Второй мировой войны погибли пятеро

Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Дуа Липа и Каллум Тернер официально поженились на тайной церемонии в Лондоне - ФОТО

В Украине ранили ножом мэра-азербайджанца

Канье Уэст готовится установить мировой рекорд на концерте в Стамбуле - ФОТО

Трагическая статистика: Число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 72 939 человек

Сегодня отмечается Международный день защиты детей - один из самых добрых, вдохновляющих и значимых праздников во всем мире. Это неСегодня, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48