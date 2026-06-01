Трамп обвинил демократов в воспрепятствовании сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии, а также нелояльных американскому лидеру республиканцев в воспрепятствовании сделке с Ираном.

«Разве дурократы и всякие непатриотично настроенные республиканцы не понимают, насколько мне труднее выполнять свою работу и вести переговоры, когда политические прихвостни постоянно, на невиданном уровне вражески «чирикают», утверждая, что я должен действовать быстрее или медленнее, начинать войну или не начинать войну и т.д.?» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он добавил, что всем американцам, по его мнению, нужно «просто расслабиться» и довериться политике президента, после чего «в конце концов все закончится хорошо».