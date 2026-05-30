Сын последнего шаха Ирана Пехлеви прибыл в Украину

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Пехлеви приехал на Черноморский форум по безопасности. В детстве он был провозглашен преемником последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви и должен был унаследовать престол. Однако после Исламской революции 1979 года монархия в стране была свергнута, а семья Пехлеви оказалась в изгнании.

Сегодня Реза Пехлеви является одной из известнейших фигур иранской оппозиции и выступает за демократические изменения в Иране.