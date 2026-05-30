США могут вывести войска с баз на Ближнем Востоке после конфликта с Ираном

Глава Министерства войны США Пит Хегсет, выступая в посольстве США в Сингапуре, заявил о возможности вывода американских войск с ряда баз на Ближнем Востоке, которые пострадали в ходе недавних боевых действий против Ирана.

Пит Хегсет подчеркнул, что окончательное решение о судьбе пострадавших объектов примет президент Дональд Трамп. В ведомстве в настоящее время проводят оценку целесообразности восстановления поврежденной инфраструктуры и дальнейшего использования данных позиций. Министр отметил, что США дорожат партнерскими связями в регионе, однако будущие шаги будут зависеть от результатов текущих дипломатических процессов.

На текущий момент американские войска остаются на позициях и сохраняют полную боевую готовность на случай провала переговоров. Тем не менее глава Пентагона выразил уверенность, что Тегеран откажется от своих ядерных амбиций в рамках новой сделки, которая будет соответствовать интересам американского народа.