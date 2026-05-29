ООН предупредила о почти неизбежном новом рекордно жарком годе к 2030-му

К 2030 году мир почти неизбежно столкнется с новым рекордно жарким годом на фоне усиливающегося климатического кризиса.

Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации ООН (WMO).

Согласно документу, существует 86%-ная вероятность того, что как минимум один год в период с 2026 по 2030 годы окажется жарче 2024 года, который на данный момент считается самым теплым за всю историю наблюдений.

В докладе также говорится, что существует 75%-ная вероятность того, что средняя глобальная температура в 2026–2030 годах превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Авторы отчета связывают усиление климатического кризиса с продолжающимся ростом выбросов углекислого газа от ископаемого топлива.

По оценкам ученых, глобальное потепление уже сейчас становится причиной одной смерти каждую минуту, и этот показатель может вырасти, если выбросы не будут быстро сокращены.

Глава климатического направления ООН Саймон Стилл назвал нынешнюю волну жары в Европе "жестоким напоминанием" о последствиях климатического кризиса.

"Многие другие части мира также серьезно страдают, включая Индию и другие регионы Азии", - отметил он.

Ученые неоднократно предупреждали, что превышение порога потепления в 1,5 градуса может привести к еще более разрушительным волнам жары, засухам, штормам и наводнениям, а также осложнит адаптацию обществ к климатическим изменениям.

При этом в WMO отмечают, что вероятность превышения отметки в 2 градуса в любой отдельный год в период с 2026 по 2030 годы составляет менее 1%.

Дополнительным фактором роста температур может стать природное климатическое явление Эль-Ниньо, которое, как ожидается, сформируется к концу текущего года. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), вероятность наступления Эль-Ниньо в период с декабря 2026 года по февраль 2027 года составляет 96%, а вероятность сильного Эль-Ниньо оценивается в 35%.

Ведущий автор доклада Леон Хермансон отметил, что ожидаемое Эль-Ниньо повышает вероятность того, что именно 2027 год станет новым рекордно жарким годом.

В отчете также говорится, что в течение следующих пяти зим температура в Арктике будет в среднем на 2,8 градуса выше недавних показателей, что означает потепление региона более чем в три раза быстрее среднемирового уровня.