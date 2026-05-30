Украина готовится к секретным переговорам: Зеленский провел экстренное совещание с силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку к ряду критически важных переговоров, детали которых на данный момент не разглашаются.

В Киеве прошло специальное совещание президента Украины Владимира Зеленского с участием главы Офиса президента Кирилла Буданова, министра энергетики Дениса Шмыгаля и секретаря СНБО Рустема Умерова. По словам главы государства, основное внимание было уделено трем направлениям: дипломатии, гуманитарному треку и энергетической безопасности. Зеленский отметил, что Украина находится в постоянном контакте с США и европейскими партнерами для усиления ПВО, поставок ракет и реализации «дронового соглашения» с ЕС.

Отдельным пунктом обсуждения стали вопросы продолжения обмена пленными и привлечение международных посредников для активизации гуманитарных процессов. На фоне подготовки к дипломатическим встречам президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, подчеркнув, что угроза массированных ударов остается актуальной, несмотря на переговоры партнеров с Москвой. Глава государства добавил, что в ближайшее время ожидаются новые решения по поддержке украинской энергетики.