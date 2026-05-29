 Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:11 - Сегодня
Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

Ответные меры в связи с объявлением генконсула РФ персоной нон грата и закрытием генконсульства в Констанце не заставят себя ждать, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее резидент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в городе Констанца Андрей Косилин объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто.

"Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать", – сказала она.

Как отметила российский дипломат, шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце.

"Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей Старобельске, которое совершено на деньги ЕС и с поддержкой ЕС, а также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце", – сказала Захарова.

Напомним, министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, называл эти заявления пустыми и безосновательными.

Источник: ТАСС

16:05

Румыния из-за инцидента с БПЛА приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Констанце, генеральный консул объявлен персоной нон грата.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, на котором обсуждались последствия падения беспилотника на дом в городе Галац.

"В этой ситуации генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата и генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто", — сказал глава государства. Его выступление транслировалось на сайте президентской администрации.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В МИД страны заявили, что вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне.

Источник: ТАСС

Поделиться:
1112

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ...

Политика

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Италию и вышла в плей-офф ЧЕ

Общество

Отправлен новый транзитный груз из России в Армению через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Общество

McDonald's Azərbaycan передал медицинское оборудование реабилитационному центру «Uşaqların ...

В мире

Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

МИД Турции сообщил об атаке на сухогруз в Черном море

Президент Польши обвинил министра обороны в глупости

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

Дочь Тюркан Шорай также задержана в ходе операции в отношении знаменитостей

Число погибших на угольной шахте в Китае возвросло до 90 - ОБНОВЛЕНО

Самвел Карапетян пообещал «усилить проблемы Азербайджана» в случае прихода к власти в Армении

Последние новости

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Италию и вышла в плей-офф ЧЕ

Сегодня, 19:00

В Хырдалане пожилая женщина облила собаку кипятком - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

Сегодня, 18:32

В Ханкенди будут производиться рабочие перчатки 4 видов

Сегодня, 18:17

В Китае открылось представительство Азербайджана по туризму - ФОТО

Сегодня, 18:00

Иран пригрозил ударом в случае продолжения блокады

Сегодня, 17:46

Бакинская инициативная группа выносит на международную повестку кастовую дискриминацию в Индии

Сегодня, 17:30

ООН добавила вооруженные силы России в «черный список»

Сегодня, 17:23

Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:11

МИД Турции сообщил об атаке на сухогруз в Черном море

Сегодня, 16:47

Президент Польши обвинил министра обороны в глупости

Сегодня, 16:30

Ряд НПО обратились в правоохранительные органы с требованием расследовать деятельность компании Holcim Азербайджан

Сегодня, 16:15

Победители «Евровидения-2011» раскритиковали работу азербайджанской делегации на конкурсе 

Сегодня, 15:47

CNN: Иран восстанавливает доступ к подземным ракетным базам

Сегодня, 15:30

В школах Азербайджана выявлено около 1000 случаев уклонения учащихся от обучения

Сегодня, 15:21

Карапетян подал в суд на партию Пашиняна

Сегодня, 14:50

В Агдеринском и Агдамском районах обнаружены новые археологические памятники

Сегодня, 14:30

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ветер 

Сегодня, 14:23

В Москве назвали чувствительным вопрос по газу для Армении

Сегодня, 14:18

В Азербайджане с начала года трудоустроены еще 1500 лиц с инвалидностью

Сегодня, 13:40
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25