Москва ответит на закрытие генконсульства РФ в Румынии – Захарова - ОБНОВЛЕНО

Ответные меры в связи с объявлением генконсула РФ персоной нон грата и закрытием генконсульства в Констанце не заставят себя ждать, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее резидент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул России в городе Констанца Андрей Косилин объявлен персоной нон грата, а консульство будет закрыто.

Как отметила российский дипломат, шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце.

"Шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам для того, чтобы отвести внимание от убийства Зеленским детей Старобельске, которое совершено на деньги ЕС и с поддержкой ЕС, а также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия Генконсульства РФ в Констанце", – сказала Захарова.

Напомним, министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, называл эти заявления пустыми и безосновательными.

Источник: ТАСС

Румыния из-за инцидента с БПЛА приняла решение закрыть генеральное консульство РФ в Констанце, генеральный консул объявлен персоной нон грата.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам заседания Верховного совета обороны страны, на котором обсуждались последствия падения беспилотника на дом в городе Галац.

"В этой ситуации генеральный консул России в Констанце был объявлен персоной нон грата и генеральное консульство РФ в Констанце будет закрыто", — сказал глава государства. Его выступление транслировалось на сайте президентской администрации.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац. Бухарест возложил ответственность за инцидент на Россию. В МИД страны заявили, что вызвали посла РФ, чтобы проинформировать о мерах, которые будут приняты на дипломатическом уровне.

Источник: ТАСС