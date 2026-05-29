Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

Феликс Вишневецкий18:32 - Сегодня
Украинские власти заочно приговорили 61-летнюю певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. 

Также в пользу государства переданы имущественные права на её музыкальные произведения, сообщает 1news.az со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Отмечается, что прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде, что бывшая народная артистка Украины и экс-депутат от запрещённой «Партии регионов» после 2014 года выехала в Россию и систематически поддерживала действия российских властей.

Следствие установило, что артистка принимала участие в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооружённую агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы. Ей были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

28 мая Винницкий городской суд назначил Таисии Повалий наказание в виде 12 лет лишения свободы, запрета занимать определённые должности сроком на 15 лет, а также конфискации всего имущества в доход государства.

По данным прокуратуры, певица проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила российское гражданство. 

«Она участвовала в концертах в поддержку так называемой «СВО» и мероприятиях, посвящённых незаконной оккупации украинских территорий, а также регулярно появлялась в российских пропагандистских медиа» - отмечают в Офисе генерального прокурора Украины. 

Кроме того, в 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины постановил взыскать в доход государства её активы - земельные участки и недвижимость в Киевской области, транспортные средства, оружие, а также имущественные права на девять музыкальных произведений. В 2025 году эти права были официально зарегистрированы за государством Украина.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

