Трагическая статистика: Число жертв израильских ударов в секторе Газа достигло 72 939 человек

Общее число погибших в результате военных действий Израиля в секторе Газа приближается к 73 тысячам человек. С 7 октября 2023 года по сегодняшний день жертвами израильских ударов стали 72 939 человек, а число пострадавших достигло 172 927.

Согласно последним данным ведомства, за прошедшие 24 часа в больницы Газы поступило одно тело погибшего и восемь раненых.

Отдельно в министерстве привели статистику за период после приостановки масштабных боевых действий. По информации Минздрава анклава, с момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года в результате израильских атак погибли 930 палестинцев, еще 2819 человек получили ранения различной степени тяжести.