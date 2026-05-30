США вывели из строя торговое судно при попытке прорыва блокады иранских портов

Вооруженные силы США нейтрализовали торговое судно, которое предприняло попытку войти в территориальные воды Ирана, игнорируя установленную американской стороной морскую блокаду.

По данным официальных источников, судно Lian Star под флагом Гамбии проигнорировало неоднократные предупреждения американских военных в Оманском заливе. В результате авиация США вывела сухогруз из строя; на данный момент судно находится в дрейфе. Всего в ходе последней операции были остановлены шесть гражданских судов, пытавшихся прорвать блокаду портов и Ормузского пролива, при этом лишь одному из них разрешили продолжить движение.

Блокада была введена Вашингтоном в качестве меры давления на Тегеран после того, как переговоры в Исламабаде при посредничестве Пакистана завершились безрезультатно. Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля 2026 года, вызвав ответные ракетные удары и приведя к глобальному энергетическому кризису. Несмотря на объявленное ранее перемирие, ситуация в регионе остается крайне напряженной из-за взаимного перекрытия ключевых морских путей.