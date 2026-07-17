Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии в Азербайджане - ФОТО

17 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Ирландии в нашей стране Клэр Броснан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, посол вручила главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Отметив важность расширения отношений между нашими странами, глава государства коснулся возможности укрепления сотрудничества как в политической сфере, так и в инвестиционном и других потенциальных направлениях.

Заявив, что для нее большая честь находиться в Баку, посол сказала, что красота нашей столицы, единство исторических традиций и современности произвели на нее большое впечатление. Посол подчеркнула, что Азербайджан – красивая страна.

Она еще раз поздравила главу государства с достижениями в мирной повестке дня между Азербайджаном и Арменией.

Отметив, что Ирландия в настоящее время председательствует в Европейском Союзе, Клэр Броснан выразила поддержку развитию отношений между нашей страной и этой организацией. Она также сообщила, что Ирландия примет следующий саммит Европейского политического сообщества.

Вспомнив о своем участии в COP29, Клэр Броснан подчеркнула, что Азербайджан успешно провел это мероприятие, оно было организовано на высоком уровне и ознаменовалось хорошими результатами.

Глава государства в свою очередь отметил, что в рамках COP29 Азербайджан выдвинул ряд инициатив, связанных с глобальной зеленой повесткой. Он коснулся работы, проделанной в нашей стране в этом направлении.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Ирландией в сферах образования и высоких технологий.