В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО
31 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в городе Чолпон-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече.
Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото.
Глава нашего государства выступил на встрече.
Выступление
Президента Ильхама Алиева
-Уважаемый Садыр Нургожоевич.
Уважаемые коллеги.
В первую очередь выражаю благодарность Президенту Кыргызстана за приглашение принять участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Я нахожусь в Кыргызстане со вчерашнего дня и в первую очередь хотел бы еще раз поздравить Президента Кыргызстана со значительными успехами в социально-экономическом развитии страны, а также с тем, как преображается территория вокруг озера Иссык-Куль, которая становится курортом, туристическим направлением международного уровня.
Также я нахожусь в Кыргызстане в рамках своего государственного визита. Сегодня состоялись обстоятельные обсуждения с моим коллегой Садыром Нургожоевичем по широкой повестке дня двустороннего взаимодействия. Подписан крупный пакет документов, который будет предопределять успешное развитие двусторонних связей. Но среди подписанных документов хотел бы особо выделить Договор о союзнических отношениях. Это высшая степень взаимодействия, которая подняла отношения между двумя братскими странами на уровень союзничества.
Также хотел бы отметить, что рад тому, как успешно развиваются торгово-экономические отношения между двумя братскими странами. Один из документов, который мы сегодня также подписали, предусматривает увеличение средств совместного Азербайджано-кыргызского фонда со 100 млн долларов до 200 млн долларов. Нам была представлена информация о проделанной работе, о тех проектах, которые уже осуществлены в рамках финансирования из совместного фонда. Несколько предприятий уже функционируют, но и потенциал, конечно, достаточно большой.
Также мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Иссык-Куля построен азербайджанской стороной. Отель «Баку» готов принимать посетителей, и я рад тому, что мы все вместе примем участие в открытии этого крупного туристического центра.
Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня - за три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.
Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в Консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы. Я до этого принимал участие в качестве почетного гостя, а сейчас уже принимаю участие как полноправный член команды.
Еще раз выражаю благодарность всем коллегам. Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы.
Благодарю за внимание.
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Затем выступили другие президенты.
В завершение встречи была подписана Чолпон-Атинская декларация.