 В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

First News Media12:50 - Сегодня
В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

31 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Конгресс-центр в городе Чолпон-Ата для участия в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретил главу нашего государства и других президентов, принимающих участие во встрече.

Главы государств Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана сделали совместное фото.

Глава нашего государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Садыр Нургожоевич.

Уважаемые коллеги.

В первую очередь выражаю благодарность Президенту Кыргызстана за приглашение принять участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Я нахожусь в Кыргызстане со вчерашнего дня и в первую очередь хотел бы еще раз поздравить Президента Кыргызстана со значительными успехами в социально-экономическом развитии страны, а также с тем, как преображается территория вокруг озера Иссык-Куль, которая становится курортом, туристическим направлением международного уровня.

Также я нахожусь в Кыргызстане в рамках своего государственного визита. Сегодня состоялись обстоятельные обсуждения с моим коллегой Садыром Нургожоевичем по широкой повестке дня двустороннего взаимодействия. Подписан крупный пакет документов, который будет предопределять успешное развитие двусторонних связей. Но среди подписанных документов хотел бы особо выделить Договор о союзнических отношениях. Это высшая степень взаимодействия, которая подняла отношения между двумя братскими странами на уровень союзничества.

Также хотел бы отметить, что рад тому, как успешно развиваются торгово-экономические отношения между двумя братскими странами. Один из документов, который мы сегодня также подписали, предусматривает увеличение средств совместного Азербайджано-кыргызского фонда со 100 млн долларов до 200 млн долларов. Нам была представлена информация о проделанной работе, о тех проектах, которые уже осуществлены в рамках финансирования из совместного фонда. Несколько предприятий уже функционируют, но и потенциал, конечно, достаточно большой.

Также мы очень рады и горды тем, что первый пятизвездочный отель на берегу Иссык-Куля построен азербайджанской стороной. Отель «Баку» готов принимать посетителей, и я рад тому, что мы все вместе примем участие в открытии этого крупного туристического центра.

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Достаточно просто сказать динамику взаимных визитов. С начала 2023 года до сегодняшнего дня - за три с половиной года я посещал братские страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а мои коллеги за это же время посетили Азербайджан 26 раз. То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион.

Хотел бы также отметить, что я впервые принимаю участие в Консультативной встрече в качестве полноправного члена этого формата и хотел бы еще раз выразить благодарность всем главам государств Центральной Азии за историческое решение, принятое в Узбекистане в прошлом году о включении Азербайджана в полноформатный состав этой группы. Я до этого принимал участие в качестве почетного гостя, а сейчас уже принимаю участие как полноправный член команды.

Еще раз выражаю благодарность всем коллегам. Хочу вас заверить, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и со своей стороны будет прилагать все усилия для того, чтобы еще больше наращивать сотрудничество и еще теснее сближать наши страны и народы.

Благодарю за внимание.

Х Х Х

Затем выступили другие президенты.

В завершение встречи была подписана Чолпон-Атинская декларация.

Поделиться:
858

Актуально

Xроника

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Экономика

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Мнение

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую ...

Спорт

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ...

Xроника

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

В городе Чолпон-Ата дан государственный прием в честь Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой

Состоялась церемония награждения президентов Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

В городе Чолпон-Ата состоялось 3-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана - ФОТО

Азербайджан и Кыргызстан подписали Договор о союзнических отношениях - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев: нас радует динамика развития отношений между Азербайджаном и Мальдивами

Тахир Тагизаде отозван с должности посла в Венгрии и назначен послом в Сербии

Последние новости

Врачебная ошибка или опасный препарат? Что стоит за осложнениями после ботокса

Сегодня, 17:12

Расширен список специальностей, на которые можно поступить со 150 баллами

Сегодня, 17:11

«Ударил палкой»: мама 7-летнего мальчика обвиняет менеджмент учебного центра в Сумгайыте

Сегодня, 17:10

В Шуше начало работу отделение скорой медицинской помощи - ФОТО

Сегодня, 16:53

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко

Сегодня, 16:50

Спецназ Азербайджана, Пакистана, Турции и Иордании провел совместные тактические учения - ФОТО

Сегодня, 16:37

Созданная Озгюром Озелем YENİ Parti собрала свыше 113 млн лир за день

Сегодня, 16:25

Малейка Аббасзаде: Ожидается повышение проходных баллов

Сегодня, 16:22

Шестисторонний вектор Евразии: как саммит в Чолпон-Ате меняет геополитическую карту региона

Сегодня, 16:18

В Баку потушили пожар на участке с автомобильными шинами - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:47

Комитет Маоре Коморских островов направил письмо французским депутатам, ведущим деятельность против Азербайджана

Сегодня, 15:30

На берегу озера Иссык-Куль состоялось открытие отеля Baku Resort & Spa - ФОТО

Сегодня, 15:12

Старший советник Инфантино ушёл в отставку в знак протеста против новых планов ФИФА

Сегодня, 15:06

Показания автопрокатчика изменили статус Arzum 9999 в деле со смертельным ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 15:03

США и Израиль захотели устроить блокаду Ирана

Сегодня, 14:55

Керем Бюрсин вызван для дачи показаний по делу фонда Ahbap - ВИДЕО

Сегодня, 14:43

В Баку приостановили работу стационара клиники Vital Hospital

Сегодня, 14:41

Финляндия вслед за Италией предложила исключить Испанию из Шенгенской зоны

Сегодня, 14:30

Пропавших в Тайланде россиян убили - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 14:27

Какая будет погода в первый день августа?

Сегодня, 14:20
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57