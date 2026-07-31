Президент Садыр Жапаров: Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия

Кыргызстан и Азербайджан вступают в новый этап развития двустороннего взаимодействия.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

Глава государства Кыргызстана отметил, что это взаимодействие основано на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. «Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед», - подчеркнул он.