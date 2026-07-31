СМИ: Турция не выполнила условия для получения F-35

Госдепартамент 22 июля направил Конгрессу письмо о том, что Турция пока не отвечает требованиям, необходимым для продажи ей истребителей F-35.

Об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказался документ.

В письме отмечалось, что законодательство США запрещает передачу F-35 Турции до тех пор, пока Анкара располагает российскими системами ПВО С-400 и связанным с ними оборудованием, а также пока она не обязуется не приобретать их в будущем и не выполнит «остальные установленные Конгрессом требования по сертификации». «Турция пока не соответствует этим условиям», — говорилось в документе Госдепа, отправленном на Капитолийский холм.

Турция была исключена из программы F-35 после того, как в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля заявил, что президент США Дональд Трамп положительно относится к поставкам республике истребителей F-35. Сам Трамп заявлял, что склоняется к одобрению продажи истребителей Турции. Вместе с тем он подчеркивал, что окончательное решение еще не принято и проводится оценка возможных действий.

Источник: ТАСС