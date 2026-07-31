СМИ: США могут ввести плату в 100 000 долларов за работу по студенческой визе

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести плату в размере 100 000 долларов за возможность трудоустройства иностранных студентов после окончания американского университета.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В случае принятия такой нормы Трамп сможет еще сильнее ограничить формы легальной иммиграции в США.

Газета пишет, что этот шаг значительно снизит привлекательность обучения в США для иностранцев. Закон особенно навредит учебным заведениям, для которых иностранные студенты — надежный источник дохода. Также он заденет компании из Кремниевой долины и с Уолл-стрит, которые активно нанимают специалистов из других стран.

Собеседник издания рассказал, что плата будет взиматься за участие в программах optional practical training, которые позволяют выпускникам работать в течение 1–3 лет на основании студенческой визы. В 2024 году, по данным WSJ, в США было 419 000 работающих выпускников-иностранцев.

26 июня стало известно, что США полностью прекращают принимать иностранцев, которые обращаются за политическим убежищем. Страна будет перенаправлять подобные запросы в другие государства.