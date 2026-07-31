Президент Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства сказал: «Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана».