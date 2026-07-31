 При взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

При взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек

First News Media08:45 - Сегодня
При взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек

Масштабный обвал горной породы произошел в угольной шахте пакистанской провинции Белуджистан, десятки людей погибли, сообщили в управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций региона.

Причиной катастрофы на угольном месторождении стал мощный взрыв скопившегося метана. В момент аварии под землей находились 42 работника, передает РИА «Новости».

«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в Белуджистане... возросло до 34 после того, как команды спасателей вытащили с места происшествия еще шесть тел», – отмечает пакистанский телеканал Geo.

Продолжаются поисковые работы.

Поделиться:
397

Актуально

Мнение

Формула союзничества: как Баку и Бишкек выстраивают новую архитектуру отношений

Спорт

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и ...

Экономика

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Xроника

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств ...

В мире

На границе Марокко и Испании произошли стычки мигрантов с силовиками

FT: Трамп передумал давать Украине Patriot

Суд отклонил иск Роберта Кочаряна

Силовики проводят обыск в доме Нарека Карапетяна

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме

Axios: Трамп приказал прекратить удары по Ирану после двух недель атак

Нетаньяху посетит Вашингтон и встретится с Трампом в Белом доме

В Рязани горит склад Wildberries после атаки украинских дронов - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане с начала года фамилию матери получили менее тысячи детей

Сегодня, 13:00

В городе Чолпон-Ата состоялась неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии - ФОТО

Сегодня, 12:50

Президент Казахстана: Присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап в положительной эволюции формата

Сегодня, 12:49

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Сегодня, 12:46

Ильхам Алиев: Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана

Сегодня, 12:45

На этом маршруте обновят автобусы

Сегодня, 12:39

Формула союзничества: как Баку и Бишкек выстраивают новую архитектуру отношений

Сегодня, 12:30

«Мы не давали согласия»: дочь «Джебиш муаллима» выступила против рекламы «Rabitəbank» - ВИДЕО

Сегодня, 12:22

На границе Марокко и Испании произошли стычки мигрантов с силовиками

Сегодня, 12:02

В Шамкире повторно закрыли опасную газозаправку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

«Никто не продаёт футбол». ФИФА выступила с заявлением по поводу продажи доли прав на ЧМ

Сегодня, 11:42

AZAL увеличивает число рейсов из Баку в Стамбул и Тбилиси

Сегодня, 11:36

ДТП со смертельным исходом на автодороге Ханкенди - Шуша

Сегодня, 11:34

Центробанк пересмотрел прогнозы экономического роста в Азербайджане

Сегодня, 11:26

В городе Чолпон-Ата дан государственный прием в честь Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой

Сегодня, 11:23

Азербайджан готов поставлять нефтепродукты в Кыргызстан

Сегодня, 11:20

FT: Трамп передумал давать Украине Patriot

Сегодня, 11:00

Еще семь человек арестованы по делу фонда Халука Левента

Сегодня, 10:52

Суд отклонил иск Роберта Кочаряна

Сегодня, 10:50

В Лянкяране в канале обнаружено тело

Сегодня, 10:44
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57