При взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек

Масштабный обвал горной породы произошел в угольной шахте пакистанской провинции Белуджистан, десятки людей погибли, сообщили в управлении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций региона.

Причиной катастрофы на угольном месторождении стал мощный взрыв скопившегося метана. В момент аварии под землей находились 42 работника, передает РИА «Новости».

«Число погибших в результате обрушения угольной шахты в Белуджистане... возросло до 34 после того, как команды спасателей вытащили с места происшествия еще шесть тел», – отмечает пакистанский телеканал Geo.

Продолжаются поисковые работы.