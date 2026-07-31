Садыр Жапаров: Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей

Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Садыр Жапаров на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата.

«Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви: «Каждый обретенный друг является даром небес». С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей», - отметил глава государства Кыргызстана.