Bloomberg: ЕС ужесточит контроль за ChatGPT и Roblox

В августе ChatGPT от OpenAI и игровая платформа Roblox получат статус «очень крупных онлайн-платформ» в Евросоюзе и попадут под самые строгие правила модерации контента.

Об этом сообщает Bloomberg.

Мера вступит в силу из-за того, что обе компании превысили ежемесячный порог в 45 млн пользователей из стран ЕС. После этого на них начинает распространяться особый статус VLOP в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA), но решение о его присвоении должна принять Еврокомиссия.

Закон о цифровых услугах требует от всех соцсетей и поисковых систем пресекать распространение незаконного и вредоносного контента.

Для платформ со статусом VLOP, в число которых уже входят Meta Platforms и соцсеть X Илона Маска, предусмотрены дополнительные обязательства: они должны сдавать отчеты о прозрачности, представлять планы по снижению рисков и ежегодно платить взнос Еврокомиссии. За нарушение этих правил компаниям грозит штраф до 6% от их годового оборота по всему миру.

С 2022 года, когда DSA вступил в силу, Еврокомиссия начала более десятка расследований против онлайн-платформ. Эти правила вызвали недовольство администрации президента США, которая обвинила ЕС в цензуре в отношении американских компаний.