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Италия готова приостановить Шенген с Испанией из-за ситуации с мигрантами

First News Media08:25 - Сегодня
Италия готова приостановить Шенген с Испанией из-за ситуации с мигрантами

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что готова приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией о свободном пересечении границы из-за наплыва нелегальных мигрантов в испанский автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки.

"Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан, в том числе таким, как приостановка действия Шенгенской зоны с Испанией", - написала она в своих соцсетях.

Как передали ранее испанские СМИ, за последнюю неделю более 1,5 тыс. мигрантов вплавь добрались до Сеуты из Марокко, другие преодолели эту дистанцию пешком. По другим данным, около 20 тыс. человек могли попасть в автономный город. Пока число прибывших не уточняется. На фоне кризиса власти Испании решили задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. 31 июля Сеуту должны посетить председатель правительства Испании Педро Санчес и министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.

Сеута имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для нее одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой. Нынешнее итальянское правительство называет своим приоритетом борьбу с нелегальной миграцией.

Источник: ТАСС

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