От Сороса до армянского лобби: Новые факты о финансовых и политических связях Франка Швабе

Азербайджанский аналитический ресурс Fakt Yoxla продолжает разбирать биографию и политическую деятельность депутата Бундестага Франка Швабе, известного своей последовательной критикой Азербайджана.

Во второй части расследования авторы фокусируются на финансовых счетах политика, его связях с институтами Сороса, западными лоббистскими сетями и армянскими организациями в Германии.

1news.az представляет данную статью:

«В интервью официальному медиа-органу Бундестага от 14 ноября 2011 года отмечается, что его родители были простыми и трудолюбивыми людьми. Его отец был вынужден 35 лет работать в две смены на различных угольных шахтах и даже был вынужден досрочно выйти на пенсию в возрасте 50 лет из-за того, что потерял палец на работе (Получается, его отец работал с 15 лет?! – ред.). По его словам, Франк был единственным членом семьи, посещавшим гимназию (среднюю школу), и одним из немногих жителей своего района, окончивших её.

«Каждое утро по дороге в школу я видел сидящего на улице бездомного. Для меня этот человек был символом несправедливости». По его мнению, в таком богатом обществе, как Германия, люди не должны жить в нищете. bundestag.de

Главной причиной того, что он не мог окончить университет более 10 лет, он называл не свою необразованность, а то, что образование впоследствии стало платным.

Эти признания из уст самого Франка Швабе и наш анализ дают основание утверждать, что главными причинами его формирования как хитрого, коварного и склонного к деньгам человека стали трудные годы детства, полученные психологические травмы, а также окружение, в котором он находился.

В первой статье, посвященной Швабе, мы показали читателям правду о привычке его самого и его команды скрывать, манипулировать, изменять, а в нужный момент и удалять факты о себе на цифровых платформах. Однако при проведении более глубокого расследования нам, хоть и с трудом, удалось обнаружить информацию, которую Швабе не сумел скрыть.

В документе, обнаруженном нами в “Darknet”- установлено, что активы (состояние) Франка Швабе в 2023 году составляли около 3 миллионов, а в 2024 году — около 5 миллионов долларов США. На первый взгляд читатели могут подумать, что эти цифры не столь велики для западного политика, однако при анализе деклараций о прозрачности, представленных им в ПАСЕ относительно его доходов и деятельности, вырисовывается совершенно иная картина.

Если бы Франк Швабе с 2016 по 2025 год не потратил ни единого евро из своей зарплаты, его состояние не достигало бы не то что 3 миллионов, но даже двух миллионов. В результате расчётов установлено, что сумма его доходов за 10 лет составила в общей сложности 1,8 миллиона долларов США (1,58 миллиона евро).

Откуда же могли взяться эти финансы?

Загадочные визиты в Ирак

В информации, опубликованной Посольством Германии в Ираке в апреле 2023 года на странице в Facebook, отмечается, что Швабе встретился с уже бывшим министром Ирака по делам миграции и смещённых лиц Эван Джабро и они обсудили поддержку уязвимых групп.

Учитывая, что в результате антикоррупционных операций, проведённых правительством Ирака за последние два месяца, десятки высокопоставленных лиц, политиков, парламентариев, владельцев бизнеса и других были привлечены к следствию в качестве подозреваемых по делу о крупномасштабной коррупционной деятельности, мы посчитали необходимым провести небольшое расследование и в отношении госпожи Джабро.

Правда, хотя во время последней антикоррупционной кампании её имя не фигурировало среди задержанных, сообщается, что в августе 2023 года (через 3 месяца после встречи со Швабе) депутатом парламента Ирака Виан Дахиль в адрес Эван Джабро были озвучены обвинения во взятках в связи с широким распространением коррупции внутри министерства, и более 50 депутатов собрали подписи для её допроса в парламенте. Коррупционные обвинения включали нарушения, допущенные в сфере проектов продуктовых корзин, лагерей для переселенцев и финансовых грантов.

В рамках этого визита в Ирак Швабе также посетил Курдский регион, где встретился с высокопоставленными лицами.

А в информации, опубликованной Посольством Германии в Ираке в сентябре 2024 года на платформе «X», сообщается, что на встрече с губернатором иракского города Мосул Швабе объявил о выделении 15 миллионов евро на улучшение инфраструктуры в городе Синджар. Следует отметить, что Правительство Германии с 2014 года в качестве донора предоставило Ираку финансовую помощь на сумму более 3 миллиардов евро.

Эта масштабная операция по зачистке, проведённая правоохранительными органами Ирака, показывает, как в стране через иностранные фонды и государственные проекты разворовывались миллиардные средства. На фоне коррупционных деяний ряда государственных деятелей и политиков тот факт, что Франк Швабе проявляет такой интерес к этому региону, а также совпадение дат его визитов в Ирак с внезапным ростом его состояния в 2023 и 2024 годах, ещё больше усиливают подозрения в его вовлечённости в этот коррупционный whirlpool (омут).

Косвенные связи с Соросом

Франк Швабе, являющийся одним из примерно 630 депутатов немецкого Бундестага, впервые попал в повестку дня нашей области 24 апреля 2015 года, когда в своём выступлении в парламенте потребовал признания событий 1915 года. Хотя это выступление фактически не изменило официальную политику правительства Германии в отношении Турции, главной целью Швабе было «продать» себя антитурецким и антиазербайджанским кругам и завоевать политический капитал в этих сетях. Именно после этого этапа его линия последовательно направилась против Баку и Анкары, превратившись под риторикой прав человека и демократии в политику геополитической предвзятости.

Если в начале своей политической карьеры Франк Швабе был известен как политический активист, выступавший на темы изменения климата и строивший свой имидж на экологической повестке, то со временем он перешёл к роли «защитника прав человека», убедившись, что эта сфера принесёт ему больше политических и экономических дивидендов.

Из-за «преимуществ», даваемых трибуной для выступлений в европейских институтах, международными сетями, проектами, финансовыми потоками и узнаваемостью в СМИ, Швабе начинает использовать тему прав человека не как принципиальные ценности, а как инструмент.

Одной из первых фигур, привлекающих внимание при анализе его политической деятельности и сыгравших ключевую роль в его вхождении в «бизнес на правах человека», является его однопартиец Кристоф Штрессер (Christoph Strässer). Штрессер — это фигура, которая долгие годы внутри СДПГ отвечала за темы прав человека и «политзаключённых», а также несла мандаты в рамках Совета Европы. Швабе выбирает его для себя и как «старшего брата», и как ментора, фактически превращаясь в продолжателя созданной Штрессером сети.

Штрессер на фоне тени, брошенной его тёмным прошлым на карьеру, искал себе на замену более молодую и «идеалистично» выглядящую фигуру. То, что в прошлом он занимал либеральные и даже в некоторых случаях поощряющие позиции по теме педофилии, широко обсуждалось в ведущих средствах массовой информации Германии в 2013 году. А это наносило серьёзный ущерб его моральному портрету в общественном дискурсе.

Даже совместная фотография Штрессера со Швабе в Бундестаге перед стендом, установленным в связи с проводимым ежегодно на уровне ООН 12 февраля «Днём красной руки» или «Днём борьбы против использования детей-солдат», не могла спасти его разрушенный имидж.

Однако для продолжения коварной линии деятельности ему нужен был такой человек, как Швабе — «идеалистичный», амбициозный, склонный к трибунам, готовый занимать жёсткие геополитические позиции под лозунгами «прав человека». Последовательный переход мандатов по темам прав человека, политзаключённых, Южного Кавказа и Турции от Штрессера к Швабе внутри Бундестага и ПАСЕ означал продолжение старой сети под новым лицом.

Человеком же, оказывавшим ему близкую помощь в этих делах, был его друг австрийского происхождения Геральд Кнаус, тесно связанный с сетью Сороса. Кнаус, основатель аналитического центра под названием «Европейская инициатива стабильности» (ESI), продолжил со Швабе все инициативы, которые они начали со Штрессером.

Когда объединяешь структуры Сороса, либеральные аналитические центры Швабе, нарратив «пострадавших от режима» и «политзаключённых», вырисовывается одна и та же модель: формально — права человека, а на самом деле — политический активизм, работающий с выборочными геополитическими целями и грязными деньгами.

Одной из таких загадочных связей Швабе является украинская женщина по имени Людмила Козловская, ставшая причиной политической напряжённости между Польшей и Германией в 2018 году, и её организация «Open Dialog Foundation» (ODF).

Так, после того как у контрразведывательного управления Агентства внутренней безопасности Польши возникли серьёзные подозрения относительно финансирования ODF и других нераскрытых обстоятельств, Правительство Польши в конце августа 2018 года принимает решение о депортации Людмилы Козловской из страны и объявляет её «нежелательным лицом» в Шенгенской зоне.

Официальные же средства массовой информации Польши описывали её как иностранного агента, лицо, связанное с Джорджем Соросом и олигархами из Восточной Европы.

Касательно Людмилы Козловской следует отметить, что в Европейском парламенте имеется информация о наличии у неё российского паспорта, её связях с Российским военно-морским флотом, а также, по данным «EU Today», с российской разведкой.

Однако шаги государственных органов Польши в отношении Козловской почему-то вызвали резкое недовольство у Франка Швабе. Заявив, что «предотвращение польской стороной встречи между членами Бундестага и правозащитницей недопустимо», он затем вместе со своим коллегой Андреасом Ником приглашает госпожу Козловскую в Германию. Несмотря на наличие у руководителя ODF запрета на въезд в Еврозону, Посольство Германии в Украине в короткие сроки выдаёт ей визу для совершения поездки, и уже 14 сентября Людмила Козловская выступала на мероприятии, организованном Франком Швабе в Бундестаге.

Цель перечисления всего этого — не просто показать процессы, происходящие вокруг Козловской, а обратить внимание на деятельность Швабе под прикрытием «демократии», «свободы» и «защитника прав человека», на его близкое окружение и сети, с которыми он установил связи.

По нашим предположениям, причиной, сделавшей Козловскую привлекательной для Швабе, стали её тесные связи с казахстанским олигархом Мухтаром Аблязовым, находящимся в международном розыске за отмывание денег, коррупцию и финансовые преступления. Всё ещё обладающий большими финансовыми средствами Аблязов с помощью таких правозащитников, как Козловская и Бота Джардемали, пользуется услугами наёмных депутатов вроде Швабе, чтобы защитить как самого себя, так и принадлежащее ему состояние. Это является частью более крупного лоббистского механизма, созданного для оказания влияния на европейскую политику. То есть речь здесь идёт не только о близости одного активиста с олигархом, речь идёт о создании под маской прав человека сети политической защиты, общественного авторитета и иностранного влияния.

Связи с армянским лобби

Подробная информация о связях Швабе с Арменией и армянским лобби содержалась ещё в 2017 году в двух докладах под названием «Сеть армянских связей», подготовленных аналитиками Европейского центра стратегической разведки и безопасности. Одним из соавторов доклада был журналист и многолетний сотрудник Главного управления внешней безопасности — внешней разведки Франции — Клод Монике (Claude Moniquet).

Хотя после этих разоблачительных материалов Франк Швабе пытался скрывать свои связи с армянами, позже он понял, что в этом нет смысла. Основной же армянской лоббистской организацией, с которой он сотрудничает, является Центральный совет армян Германии (Zentralrat der Armenier in Deutschland – ZAD). Открытое сотрудничество между организацией и Франком Швабе приходится в основном на последние годы (2022–2026). С конца 2023 года на передний план начинают выходить тесные и систематические связи Швабе с ZAD.

Центральный совет армян Германии — это крупнейшая зонтичная организация, объединяющая все светские армянские ассоциации, общины и региональные группы, действующие в Германии.

Хотя организация в своём уставе объявляет себя беспартийной и нейтральной, в реальности, оказывая влияние на немецкую политику, в частности на таких депутатов, как Франк Швабе, она регулярно осуществляет лоббистскую и черную пиар-деятельность против Азербайджана. Частое тиражирование тезисов Швабе в официальных мероприятиях, заявлениях и лоббистских кампаниях ZAD показывает, что он превратился в один из главных рупоров этой организации.

ZAD сумел построить очень сильную институциональную и политическую сеть внутри Германии. Председатель организации Джонатан Спангенберг — один из самых активных фигур армянской общины в Германии. Он регулярно участвует в СМИ, мероприятиях и лоббистской деятельности. В качестве председателя ZAD он также проводил встречи со Швабе в Бундестаге и является одним из посредников в его контактах с армянской общиной.

При сравнении заявлений Франка Швабе с официальными призывами Центрального совета армян Германии доказано, что связь между ними — это не простая политическая солидарность, а что тезисы, подготовленные ZAD, исполняются непосредственно Швабе.

В заключение стоит сказать одно: Франк Швабе, злоупотребляя предоставленными ему привилегиями, правами и обязанностями, прикрывая финансовые преступления под предлогом защиты каких-то ценностей и создавая механизмы иностранного влияния, сам того не осознавая, превратился в инструмент геополитического шантажа.

Можно с уверенностью сказать, что Франка Швабе, который грубо нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, этический кодекс ПАСЕ и правила поведения, установленные Бундестагом Германии для депутатов, которыми он сам всегда руководствовался, а также систематически попирает принципы прозрачности в своей деятельности, ждёт такой же конец, как и участь Штрессера, запомнившегося в политической истории Германии как сторонник педофилии».