КСИР сообщил об ударах по объектам на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил об атаке на ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования, находящиеся на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.

«Беспилотники армии [Ирана] нанесли удары по аэродрому истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования, расположенным на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством IRNA.

В заявлении подчеркивается, что авиабаза в Кувейте играет важную роль в операциях воздушной разведки и поддержки, осуществляемых США, и является одним из ключевых центров обеспечения воздушной поддержки для американской армии.