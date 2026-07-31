Президент Ильхам Алиев: Связи Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере успешно развиваются

Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие связей Азербайджана и Кыргызстана в гуманитарной сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступая на третьем заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана в городе Чолпон-Ата глава нашего государства подчеркнул: «Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере: Дни культуры Кыргызстана в Азербайджане, Дни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые более полно раскрывают и творческий потенциал наших народов».