Логистический объект Wildberries в Волгограде загорелся после атаки БПЛА

В результате атаки на логистический объект компании Wildberries в Волгограде возникло возгорание, сообщили в пресс-службе компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале пресс-службы компании.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили там.