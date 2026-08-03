МИД Азербайджана соболезнует в связи с жертвами аварии на угольной шахте в Пакистане

МИД Азербайджана выразил соболезнования пакистанской стороне в связи с жертвами аварии на угольной шахте в Белуджистане.

«Мы глубоко опечалены известием об аварии с человеческими жертвами на угольной шахте в Белуджистане, в результате которой погибли и пострадали люди.

Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана.

Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все оказавшиеся в опасности будут как можно быстрее доставлены в безопасное место», - говорится в публикации азербайджанского МИД в социальной сети Х.